РПЦ примет меры для оказания помощи задержанному в Чехии митрополиту Илариону

Русская православная церковь (РПЦ) примет все законные меры для оказания помощи задержанному силовиками Чехии митрополиту Илариону (Алфееву). Об этом говорится в заявлении церкви.
Кроме того, РПЦ призвала чешские органы следствия и суда обеспечить соблюдение прав митрополита Илариона.
Ранее стало известно, что чешские силовики допрашивали задержанного митрополита Русской православной церкви Илариона (Алфеева) больше шести часов. Допрос священнослужителя начался в 10:30 (в 9:30 по Москве) 25 мая и длился на тот момент без перерыва.