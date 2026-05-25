Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что в ответе Организации нет и намёка на осуждение удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
По его словам, ответ на направленное сразу после теракта письмо был получен только сегодня, 25 мая.
«Английские слова подобраны очень тщательно, но и намёка на осуждение там нет. Зато там провокационно подчёркивается, что место, по которому “по сообщениям” нанесён удар, находится на “временно оккупированной территории Украины”, — написал Полянский в Telegram-канале.
В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР 22 мая погиб 21 человек, 44 пострадали.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что европейские члены Совета Безопасности ООН откровенно глумятся над жертвами среди детей.
Президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР террористической атакой киевской хунты.