Кашеварова прокомментировала заявление МИД РФ после атаки ВСУ на колледж

Журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что после заявления российского МИД начинается более жесткая фаза противостояния с Киевом. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя реакцию российских властей на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске.

По словам Кашеваровой, Россия переходит к последовательным ударам по объектам военной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений.

Журналистка также заявила, что заседание Совета Безопасности ООН показало отношение западных стран к происходящему. Она утверждает, что международные структуры и страны Запада игнорируют гибель мирных жителей и удары по гражданским объектам.

Кашеварова подчеркнула, что атаки, по ее мнению, направлены в том числе против несовершеннолетних. Она напомнила, что 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию колледжа и общежитию в Старобельске.

По данным властей Луганской Народной Республики, в результате атаки погиб 21 человек. Большинство жертв — студенты 2006−2007 годов рождения. Еще 65 человек получили ранения.

24 и 25 мая в ЛНР были объявлены днями траура. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

После атаки российский МИД заявил о намерении наносить последовательные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, командным пунктам и центрам принятия решений.

Власти ЛНР ранее сообщали, что после удара по Старобельску на месте работали спасатели, медики и сотрудники экстренных служб. Часть пострадавших была госпитализирована, а поврежденные здания колледжа и общежития получили серьезные разрушения.

