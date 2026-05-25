Климатолог Киселёв объяснил опасность таяния ледника Туэйтс

В эфире радио «Комсомольская правда» Киселёв также отметил, что внимание к леднику Туэйтс связано с его размерами и активной деградацией. Он добавил, что уровень Мирового океана растёт не только из-за поступления талой воды, но и из-за расширения верхнего слоя воды при повышении температуры.