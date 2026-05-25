Климатолог Киселёв объяснил опасность таяния ледника Туэйтс

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв заявил, что тревога из-за состояния антарктического ледника Туэйтс имеет основания, однако прогноз подъёма уровня воды на 3,5 м за несколько десятилетий вызывает сомнения.

Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

«Происходит потепление, в том числе и в Антарктиде. Как следствие, лёд подвергается таянию, что тянет за собой иные последствия. От этого факта никуда не уйдёшь», — пояснил Киселёв.

По словам учёного, современные климатические модели дают более сдержанные оценки на этот век: речь может идти о подъёме уровня воды на 40—100 с небольшим сантиметров. Для сравнения, за весь прошлый век этот показатель составил 17 см.

В эфире радио «Комсомольская правда» Киселёв также отметил, что внимание к леднику Туэйтс связано с его размерами и активной деградацией. Он добавил, что уровень Мирового океана растёт не только из-за поступления талой воды, но и из-за расширения верхнего слоя воды при повышении температуры.

Ранее учёные зафиксировали самую маленькую с 1979 года площадь льда в Антарктиде.

Экс-советник Генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг рассказал, что человечество не готово к встрече с вирусами из тающих льдов.

