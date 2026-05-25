Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ заявил, что за сутки атаковал более 70 объектов «Хезболлах» в Ливане

В общей сложности на цели было сброшено около 85 боеприпасов, сообщила армейская пресс-служба.

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /ТАСС/. Израильские военные в течение суток атаковали свыше 70 инфраструктурных объектов шиитской организации «Хезболлах» в Ливане. Об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, это было сделано «для устранения угроз», в общей сложности на цели было сброшено около 85 боеприпасов.

Среди прочего в районе приморского города Тир на юге Ливана ударам подверглись около 10 объектов «Хезболлах», среди которых командные пункты, склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении нарастить интенсивность ударов по объектам «Хезболлах» в Ливане в ответ на участившиеся атаки с использованием беспилотников со стороны шиитских отрядов, нацеленные на израильские армейские подразделения, действующие в Южном Ливане, и на приграничные поселки на севере Израиля.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше