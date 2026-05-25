ЦАХАЛ заявил, что за сутки атаковал более 70 объектов «Хезболлах» в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /ТАСС/. Израильские военные в течение суток атаковали свыше 70 инфраструктурных объектов шиитской организации «Хезболлах» в Ливане. Об этом заявила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, это было сделано «для устранения угроз», в общей сложности на цели было сброшено около 85 боеприпасов.
Среди прочего в районе приморского города Тир на юге Ливана ударам подверглись около 10 объектов «Хезболлах», среди которых командные пункты, склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении нарастить интенсивность ударов по объектам «Хезболлах» в Ливане в ответ на участившиеся атаки с использованием беспилотников со стороны шиитских отрядов, нацеленные на израильские армейские подразделения, действующие в Южном Ливане, и на приграничные поселки на севере Израиля.