МИД жестко отреагировал на задержание в Чехии митрополита РПЦ Илариона

МИД РФ вызовет главу чешской дипмиссии из-за задержания митрополита Илариона.

Источник: Комсомольская правда

Из-за задержания в Чехии митрополита Илариона (Алфеева) МИД России в ближайшие дни вызовет руководителя посольства Чехии в Москве.

«Будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей», — гласит заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова потребовала не просто освободить задержанного без промедления, но и остановить искусственно созданное дело. Она назвала случившееся режиссерской провокацией с целью дискредитировать и владыку, и православие.

24 мая клирика заподозрили в якобы хранении наркотических веществ. Он был помещен в следственный изолятор, у него изъяли все личные вещи.

Как говорится в Telegram-канале митрополита, полицейские якобы нашли в багажнике его автомобиля четыре небольшие емкости «с веществом белого цвета». По словам его защиты, в момент обыска священника увели в магазин на автозаправке, по сути, лишив его возможности наблюдать за работой силовиков.

МИД РФ в свою очередь потребовал от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона.

