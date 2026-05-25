Врач Чернышова: лихорадка Западного Нила опасна для людей с ослабленным иммунитетом

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что лихорадка Западного Нила опасна для людей с ослабленным иммунитетом.
Об этом она рассказала в беседе с aif.ru. По словам врача, заболевание обычно протекает бессимптомно или напоминает простуду, однако для людей с ослабленным иммунитетом риски выше.
«Но в редких случаях она может вызвать поражение мозга, менингоэнцефалит», — пояснила Чернышова.
Она уточнила, что осложнения могут возникать у пожилых людей, пациентов после химиотерапии, операций или недавно перенесённых заболеваний.
В свою очередь директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что переносчиками вируса в России могут быть не только комары, но и клещи.
«Название лихорадки Западного Нила не означает, что у нас нет соответствующих комаров. Эта лихорадка регистрируется в России, но не так часто, это не только завозные случаи», — рассказал Викулов.
Для защиты специалист посоветовал правильно использовать репелленты, фумигаторы и сетки, а при укусе клеща — аккуратно извлекать его.
Ранее ведущий российский учёный, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Денис Логунов заявил о наличии в России готовых вакцин против ряда опасных инфекций.