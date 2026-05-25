Путин ратифицировал протокол о прекращении действия соглашения о помощи беженцам

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол по прекращению действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
Документ опубликован на сайте официальных правовых актов.
«Ратифицировать протокол о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года», — говорится в документе.
Ранее Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.