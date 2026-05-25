Владимир Зеленский пожаловался на США из-за нехватки средств противоракетной обороны.
«Что касается защиты неба, мы обсуждаем это со всеми нашими партнёрами. К сожалению, долгое время не было прогресса с Америкой в расширении производства противоракетных возможностей», — написал он в Telegram-канале.
Глава киевского режима также отметил, что Европа оказывает Украине финансовую помощь.
«Но лидерство Соединённых Штатов тоже очень необходимо», — добавил он.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» отмечало, что силы ПВО Украины оказались не в состоянии отразить российский удар возмездия.