Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев заявил, что активизация ударов по мирным жителям Донбасса и Новороссии свидетельствует о том, что Киев больше не считает их своими гражданами. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Поводом для заявления стала атака ВСУ на автомобиль в Запорожской области. Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что мужчина и его дочь, ехавшие за цветами к последнему звонку, получили тяжелые ранения после удара по машине.
Бибаров-Государев назвал произошедшее очередной атакой против гражданского населения. По его мнению, на фоне трагедии в Старобельске подобные удары становятся еще более циничными.
Он также заявил, что украинская сторона использует преступную тактику ведения боевых действий и наносит удары по мирным жителям, включая детей. По словам главы Общественной палаты региона, организаторы атак должны понести суровое наказание.
В ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в Луганская Народная Республика.
По данным властей, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что пострадали 65 детей.
После произошедшего в регионе были усилены меры безопасности возле социальных и образовательных объектов. На местах ударов продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства атак.
