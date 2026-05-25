После ударов по детям Киев обвинили в терроре против мирных жителей

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев заявил, что активизация ударов по мирным жителям Донбасса и Новороссии свидетельствует о том, что Киев больше не считает их своими гражданами. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.