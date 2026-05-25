Полянский: в ответе ОБСЕ нет намека на осуждение удара ВСУ по Старобельску

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. В ОБСЕ лишь в понедельник дали ответ на требование России незамедлительно осудить удар ВСУ по общежитию в ЛНР, но там нет и намека на осуждение, заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
«В ответ на наше письмо с требованием осудить теракт ВСУ в Старобельске, направленное незамедлительно после удара по общежитию, только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ», — написал Полянский в своем аккаунте в Telegram.
Он добавил, что «английские слова подобраны очень тщательно». «Но и намека на осуждение там нет», — сообщил дипломат.
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.