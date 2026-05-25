Путин подписал закон о продлении сроков аренды земли для участников СВО

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий продление договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, для лиц, принимающих участие в СВО.
Соответствующие изменения внесены в закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Согласно опубликованному документу, закон дополнен новой статьей, устанавливающей, что в случае окончания срока действия указанных договоров в период проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, они автоматически продлеваются на неопределенный срок при условии, что стороной договора является участник данной операции.
Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
Накануне Путин также подписал закон, который отменяет долговые обязательства для участников спецоперации, подписавших контракт с мая текущего года, по займам, оформленным до даты подписания этого документа.