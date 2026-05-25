РПЦ пообещала помочь задержанному в Чехии митрополиту

Митрополит Иларион (в миру — Григорий Алфеев) с 2009 до 2022 года занимал одну из ключевых должностей в РПЦ — пост главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В 2024 году он был отправлен на служение в храм в Карловых Варах. 24 мая 2026-го митрополита задержали по подозрению в хранении наркотиков. Он находится под стражей.