Президент Ирана приказал восстановить доступ к интернету

По данным издания, полный доступ без фильтрации — так называемый «белый интернет» — предоставляется высокопоставленным чиновникам и части журналистов. Для компаний, преподавателей, ученых, врачей и юристов доступен «Internet Pro» — ограниченный набор зарубежных сервисов с более стабильной работой Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). При этом Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), YouTube и X остаются нестабильными. Остальные пользователи, пишет Euronews, вынуждены пользоваться VPN: по данным издания, они стоят более чем в 12 раз дороже «Internet Pro».