Президент Ирана приказал восстановить доступ к интернету

Пезешкиан направил в Министерство связи указ о восстановлении доступа к интернету, пишут Fars и Tasnim. В иранском правительстве подтвердили эти планы. NetBlocks писал, что длительность блокировок в Иране побила мировой рекорд.

Источник: РБК

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился вернуть доступ к интернету в стране, соответствующий указ он направил в Министерство связи, сообщают Fars и Tasnim.

Глава управления правительства Ирана по вопросам информации Али Ахмадния в соцсети Х подтвердил шаг по восстановлению интернета. «В сегодняшнем заседании все представители правительства проголосовали за восстановление интернета».

Ожидается, что этот указ будет выполнен завтра, пишет ISNA.

Мониторинговый проект NetBlocks 25 мая сообщил в Х, что интернет в Иране отсутствует 87 дней. В начале апреля служба отмечала, что отключение интернета в Иране стало самым длительным общенациональным отключением интернета за всю историю наблюдений в любой стране.

В день начала военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, в стране почти полностью пропал интернет, сообщала тогда служба NetBlocks. До операции США и Израиля в Иране уже отключали интернет в этом году. 8 января на фоне массовых акций протеста и неповиновения произошло общенациональное отключение интернета. Частично связь восстановили спустя более недели, 17 января.

Euronews со ссылкой на жителей Ирана и представителей интернет-отрасли написала, что в стране сформировалась система, при которой чиновники и компании сохраняют частичный доступ к зарубежным сервисам, тогда как рядовые граждане обходят блокировки через VPN.

По данным издания, полный доступ без фильтрации — так называемый «белый интернет» — предоставляется высокопоставленным чиновникам и части журналистов. Для компаний, преподавателей, ученых, врачей и юристов доступен «Internet Pro» — ограниченный набор зарубежных сервисов с более стабильной работой Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). При этом Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), YouTube и X остаются нестабильными. Остальные пользователи, пишет Euronews, вынуждены пользоваться VPN: по данным издания, они стоят более чем в 12 раз дороже «Internet Pro».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше