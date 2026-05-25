В Федерации велосипедного спорта заявили о возможном скором возвращении флага россиянам

Исполняющий обязанности президента Федерации велосипедного спорта России Павел Костюков высказался о возможном возвращении флага и гимна российским атлетам.

«Мы делаем все возможное, все от нас зависящее. Диалог с международной федерацией идет если не на каждодневной основе, то с завидной периодичностью. Надеемся, что в ближайшее время Международный союз велосипедистов примет решение о возвращении», — приводит его слова СЭ.

Костюков заметил, что UCI была одной их организаций, которая максимально лояльно трактовала ограничения для российских атлетов — передала все на усмотрение организаторов.

«У нас были прецеденты, когда на международных соревнованиях мы де-факто были с флагом. Где-то наших титровали как россиян».

Напомним, что UCI позволил россиянам выступать на турнирах в нейтральном статусе в 2023 году.

Ранее Международный союз велосипедистов выдал нейтральный статус двум россиянам.