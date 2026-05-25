Полянский заявил о лицемерии ОБСЕ из-за реакции на теракт в Старобельске

Дипломат отметил, что российская сторона лишь в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, но в нем «нет и намека» на осуждение.
«Параллельно швейцарцы лукаво утверждают, что созывают в 17.00 по Вене (18.00 мск) 26 мая специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ для обсуждения “последних ударов с воздуха”. Хотя нам достоверно известно, что созвали они его только после нашей “ответки” на теракт, с подачи западников и по пункту повестки дня о пресловутой “российской агрессии”, — написал Полянский в своем аккаунте в Telegram.
«Вот такие лицемеры сегодня “правят бал” в ОБСЕ!» — добавил он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами «Орешник», по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.