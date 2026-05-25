Зеленский заявил об отсутствии прогресса с США по системам ПРО

Владимир Зеленский заявил о критической необходимости военной поддержки со стороны США после предупреждения России о возможных ударах по центрам принятия решений на Украине.
В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что Киев продолжает обсуждать с союзниками вопросы защиты воздушного пространства. При этом он признал отсутствие прогресса в переговорах с американской стороной по расширению производства средств противоракетной обороны.
По словам украинского лидера, европейские страны оказывают финансовую помощь, однако без участия США обеспечить необходимый уровень поддержки невозможно. Зеленский подчеркнул, что лидерство Вашингтона в вопросах противовоздушной и противоракетной обороны остается для Киева крайне важным.
Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что российская армия в ответ на атаки ВСУ по мирному населению будет наносить последовательные удары по центрам принятия решений на Украине. В ведомстве уточнили, что такие объекты находятся в Киеве.
На этом фоне МИД РФ рекомендовал дипломатам и представителям международных организаций покинуть город, а жителям — держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.
Журнал Foreign Policy ранее сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что без внешней помощи Украина, по оценке американских чиновников, не сможет долго сохранять устойчивость. Издание также отмечало, что представители администрации подают Киеву сдержанные сигналы относительно дальнейшей поддержки.
Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного вооружения Украине мешают урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с оружием российская сторона рассматривает как законную цель.
На фоне продолжающихся боевых действий вопрос поставок систем ПВО и ПРО остается одним из ключевых для украинских властей. Киев регулярно обращается к западным союзникам с просьбами ускорить передачу вооружений и расширить поддержку оборонного сектора.
