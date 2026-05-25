Альпинист Яковенко: эвакуация тела Наговицыной несёт смертельную опасность

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко выразил мнение, что эвакуация тела погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной была бы крайне рискованной и нецелесообразной.

Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

«Думаю, что это очень рискованное и, я бы назвал, ненужное дело», — сказал Яковенко.

По его словам, чтобы спустить погибшего с такой высоты, спасателям сначала пришлось бы добраться до места, а это связано с большими рисками. Яковенко отметил, что любой участник такой операции подвергнется смертельной опасности.

Он также добавил, что тела альпинистов, погибших на высотах более 7000 м, обычно не спускают.

3 сентября 2025 года Федерация альпинизма России объявила о завершении поисков альпинистки. Вице-президент федерации Александр Пятницин выразил мнение, что Наговицина не могла спастись с пика Победы в Киргизии.

Начальник управления по работе со СМИ и с населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов заявил, что операция по транспортировке тела может быть организована только летом 2026 года.

Руководитель базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков в беседе с RT рассказал, что попыток спустить тело российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии не будет.

Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
