Лавров: Африке нужно освободиться от пут неоколониализма в современных формах

Россия поддерживает стремление африканских стран освободиться от пут неоколониализма со стороны Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на приёме по случаю Дня Африки.
Слова Лаврова приводятся на сайте МИД России.
«Сегодня Россия всецело поддерживает второе пробуждение Африки, осознание африканцами насущной необходимости освобождения теперь уже от пут неоколониализма в его современных формах», — сказал он.
Ранее Лавров сказал, что коллективный Запад стремится сдержать развитие новых мировых центров в Азии, Африке и Латинской Америке.
