В ВСУ признали дефицит ракет к системам ПВО

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина испытывает серьёзный дефицит ракет к системам ПВО.
«Украина в серьёзном дефиците сегодня. Мы имеем вообще (дефицит. — RT) по ракетному вооружению», — сказал он в контексте обсуждения работы украинской ПВО.
Ранее Владимир Зеленский пожаловался на США из-за нехватки средств противоракетной обороны.
Издание «СТРАНА.ua» отмечало, что силы ПВО Украины оказались не в состоянии отразить российский удар возмездия.