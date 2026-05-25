Путин подписал протокол, прекращающий соглашение о помощи беженцам

Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о прекращении действия устаревшего соглашения по беженцам и вынужденным переселенцам. Оно действовало с 24 сентября 1993 года. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, соглашение стало неактуальным и де-факто не действует.
Также отмечается, что общие нормы соглашения, раскрывающие значение терминов «беженец» и «вынужденный переселенец», идентичны определениям в российском законодательстве. Именно это законодательство устанавливает для данных категорий лиц на территории РФ экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов.
25 мая президент России подписал закон, разрешающий привлекать армию для защиты россиян, задержанных или преследуемых по политическим мотивам на территории иностранных государств.