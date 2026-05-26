В Шотландии выпустят купюру с изображением гола Мактоминея Дании в отборе на ЧМ

Банк Шотландии выпустит купюру с изображением полузащитника Скотта Мактоминея.
На купюре номиналом в 20 фунтов будет изображён его гол ударом через себя в ворота сборной Дании в последнем матче отбора на ЧМ-2026.
«Культовый гол. Решающий матч. Момент, который помог сборной Шотландии отправиться в США. Теперь он навсегда запечатлён на банкноте», — говорится в релизе банка Шотландии.
Всего в тираж выпустят 100 подобных банкнот. Из них 50 попадут в продажу, 25 — разыграют, еще 25 — продадут на аукционе. Вырученные средства направят в благотворительный фонд, который помогает бездомным людям в Шотландии.
