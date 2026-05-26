Адвокат рассказал, как сохранить неприкосновенность судьи в отставке

Третьяков: прекращение статуса судьи в отставке не лишает его неприкосновенности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Прекращение статуса судьи в отставке не влечет за собой снятие с него неприкосновенности, в случае уголовного преследования для возбуждения дела, как и с действующими судьями, требуется представление председателя следственного комитета и согласие Высшей квалификационной коллегии судей, заявил РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков.

Согласно законодательству, при выходе в отставку за судьей сохраняются его статус, личная неприкосновенность и принадлежность к судейскому сообществу. Ему также выплачивается выходное пособие и ежемесячная пенсия в размере среднего оклада. В понедельник ВККС прекратила отставку судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, теперь он утратил некоторые привилегии.

«После прекращения отставки судьи, он лишается ежемесячного пожизненного содержания, которое гораздо больше пенсии, и некоторых других социальных гарантий. При этом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего судьи за действия, которые были совершены в период его работы, сохраняется тот же порядок, как и для действующих судей, это означает, что уголовное дело возбуждает председатель СКР с согласия ВККС», — рассказал адвокат в беседе с агентством.

Таким образом, неприкосновенность при уголовном преследовании сохраняется даже после прекращения отставки судьи.