Агентство Tasnim опровергло сообщения о готовности Ирана передать уран КНР

Телеканал Al Arabiya распространил сообщение о готовности Ирана вывезти высокообогащенный уран в Китай, однако, по информации агентства Tasnim, эти сведения не соответствуют действительности.
В заявлении агентства указывается, что проведенное расследование подтверждает недостоверность информации, предоставленной саудовским телеканалом, а также недостоверность других материалов, касающихся деталей текущих переговоров.
Согласно данным, опубликованным иранским государственным агентством Tasnim, на данный момент в меморандуме отсутствуют положения, подтверждающие намерение Ирана вывезти высокообогащенный уран. Также неизвестно, возможна ли такая перспектива после начала обсуждения ядерной программы. По словам представителей иранского МИД, переговоры по ядерной программе начнутся после согласования текста мирного соглашения.
Ранее источники Al Arabiya сообщали, что иранские власти намерены получить гарантии от Китая, прежде чем заключить соглашение с Соединенными Штатами, и планируют передать обогащенный уран Пекину.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявлял, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы Иран передавал обогащенный уран в Россию — текущая стратегия Вашингтона не предусматривает такого сценария.