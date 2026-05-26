Педиатр Бережанский посоветовал не пить напитки со льдом на отдыхе

Врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский заявил, что ротавирус на отдыхе часто передаётся через лёд.
«Ротавирус большей частью передаётся через лёд, так как он отлично сохраняется в замороженной воде. При высокой температуре он быстро уничтожается», — отметил Бережанский.
По словам врача, на отдыхе лучше не употреблять напитки со льдом непонятного происхождения и не брать лёд из цельных кубиков. Также он посоветовал чаще мыть руки с мылом, особенно перед едой, после туалета, пляжа и контакта с животными, а при отсутствии воды использовать антисептик или салфетки.
Бережанский добавил, что при купании в море или бассейне важно не заглатывать воду и следить, чтобы этого не делали дети. На «шведском столе», по его словам, не стоит брать залежавшиеся блюда и продукты, которые долго стояли на солнце, а фрукты и овощи нужно тщательно мыть проточной или бутилированной водой.
