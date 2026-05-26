Axios: США готовы поддержать удары Израиля по Ливану в ответ на атаки «Хезболлы»

«“Хезболла” проигнорировала неоднократные просьбы прекратить огонь по Израилю, включая недавний ультиматум. Никто не ожидает, что Израиль будет пассивно реагировать на нападения на свои силы и гражданское население», — цитирует журналист слова американского чиновника.
Собеседник добавил, что с 17 апреля «Хезболла» запустила более 1 тыс. беспилотников и 700 ракет с целью сорвать переговоры между Израилем и Ливаном. По его словам, группировка несет полную ответственность за нарушение перемирия. Источник также сказал, что движение рассматривает переговоры как угрозу для своего существования.
Перемирие между Израилем и Ливаном действовало с ноября 2024 года. 2 марта 2026-го Израиль заявил, что «Хезболла» нанесла удары по территории страны, и объявил об ответных атаках. В апреле Израиль и Ливан возобновили переговоры.