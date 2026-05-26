Педагог Пратусевич: летом школьникам нужны отдых и оздоровление

Директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич заявил, что длинные летние каникулы необходимы школьникам для полноценного отдыха и оздоровления.
Об этом он рассказал газете «Взгляд».
«Во многих северных регионах лето — это не просто каникулы, а важное время для восстановления здоровья детей. После долгой зимы и недостатка солнца детям особенно нужны свежий воздух, движение, спорт и активный отдых», — сказал Пратусевич.
По словам педагога, в России создана серьёзная инфраструктура летних оздоровительных лагерей. Если школа располагает бассейном или спортивными площадками, лагерь при ней может стать современной и полезной формой отдыха.
Пратусевич добавил, что обучающие программы летом лучше проводить не в школьном формате, а через проекты, игры, творчество, экскурсии и спорт. Такой подход, по его мнению, помогает детям развиваться без перегрузки, поддерживать интерес к знаниям, общаться, учиться самостоятельности и раскрывать способности.
Он также отметил, что отдых летом важен не только для школьников, но и для учителей после напряжённого учебного года.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявлял, что летние каникулы не нужно сокращать, трёх месяцев достаточно.