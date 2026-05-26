Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педагог Пратусевич: летом школьникам нужны отдых и оздоровление

Директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич заявил, что длинные летние каникулы необходимы школьникам для полноценного отдыха и оздоровления.

Директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич заявил, что длинные летние каникулы необходимы школьникам для полноценного отдыха и оздоровления.

Об этом он рассказал газете «Взгляд».

«Во многих северных регионах лето — это не просто каникулы, а важное время для восстановления здоровья детей. После долгой зимы и недостатка солнца детям особенно нужны свежий воздух, движение, спорт и активный отдых», — сказал Пратусевич.

По словам педагога, в России создана серьёзная инфраструктура летних оздоровительных лагерей. Если школа располагает бассейном или спортивными площадками, лагерь при ней может стать современной и полезной формой отдыха.

Пратусевич добавил, что обучающие программы летом лучше проводить не в школьном формате, а через проекты, игры, творчество, экскурсии и спорт. Такой подход, по его мнению, помогает детям развиваться без перегрузки, поддерживать интерес к знаниям, общаться, учиться самостоятельности и раскрывать способности.

Он также отметил, что отдых летом важен не только для школьников, но и для учителей после напряжённого учебного года.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявлял, что летние каникулы не нужно сокращать, трёх месяцев достаточно.