Роспотребнадзор: с начала сезона клещи укусили 129 тысяч россиян

С начала года в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратились 129 тыс. человек.
Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в стране остаётся стабильной. От клещевого вирусного энцефалита уже привились свыше 2,5 млн человек.
Чаще всего укусы фиксировались в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях.
Для профилактики продолжаются акарицидные обработки. Уже охвачено 112 тыс. гектаров, в том числе в детских оздоровительных учреждениях перед началом летней кампании.
Ранее директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина рассказала, что наибольшую активность клещи проявляют в мае — июне, но многие заблуждения о них заставляют терять бдительность.