Орнитологи на Ямале зафиксировали рекордное число гнёзд кречетов

Ямальские орнитологи обнаружили рекордные 14 гнёзд кречетов — птиц, занесённых в Красную книгу.
Об этом сообщает «Ямал 1».
Специалисты вернулись из экспедиции к мостам железной дороги Обская — Карская, где уже много лет наблюдают за популяцией редких соколов.
Ямало-Ненецкий автономный округ остаётся единственным регионом России, где кречеты регулярно гнездятся на объектах транспортной инфраструктуры. Наблюдение за птицами ведётся уже десять лет.
