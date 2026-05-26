В Ливане число погибших из-за израильских атак достигло 3 185

За сутки 62 человека получили ранения, сообщил Минздрав республики.

БЕЙРУТ, 26 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 34 ливанца погибли за сутки в ходе ударов израильских ВВС по южным и восточным районам страны, сообщил Минздрав республики. По его данным, еще 62 получили ранения и доставлены в больницы.

«Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 185, раненых — 9 633», — указывается в сводке ведомства в X.

Как отметили в Минздраве, в населенных пунктах южной провинции Набатия и в долине Бекаа, которые подверглись бомбардировкам, команды спасателей продолжают разборку завалов, поэтому число жертв и пострадавших может возрасти.