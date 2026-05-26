В Ливане число погибших из-за израильских атак достигло 3 185

БЕЙРУТ, 26 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 34 ливанца погибли за сутки в ходе ударов израильских ВВС по южным и восточным районам страны, сообщил Минздрав республики. По его данным, еще 62 получили ранения и доставлены в больницы.