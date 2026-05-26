Очевидные неудачи Украины в перехвате баллистических целей подчеркнули хроническую нехватку ракет ПВО, отмечает Associated Press в материале о последствиях удара в том числе комплексом «Орешник». Как пишет агентство, разработка альтернативы украинского производства стала главным приоритетом для Киева, «но для этого потребуются время и финансирование». Как отмечают эксперты, даже западные источники, традиционно симпатизирующие киевскому режиму, вынуждены констатировать системный кризис в военной сфере Украины, связанный с проблемами ПВО.
Трудности Украины с перехватом баллистических ракет говорят в том числе о нехватке у киевского режима средств противовоздушной обороны, сообщает Associated Press в материале, посвящённом последствиям удара в том числе комплексом «Орешник».
«Очевидные неудачи с перехватом подчеркнули хроническую нехватку у Украины ракет ПВО, способных сбивать баллистические цели. В вопросе перехвата такого оружия Киев в значительной степени полагается на американские комплексы ПВО Patriot, однако ракет-перехватчиков по-прежнему не хватает и их поставка входит в число самых насущных запросов Украины к своим западным партнёрам», — отмечает агентство.
Как пишет AP, разработка альтернативы украинского производства стала главным приоритетом для Киева, «но для этого потребуются время и финансирование».
Со своей стороны Business Insider сообщает, что Украина работает над расширением сети противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Киев рассчитывает «перехватывать воздушные цели на уровне 95%», цитирует издание главу МО Украины Михаила Фёдорова. Как уточнили журналисты, речь идёт о создании арсенала «дешёвых ракет-перехватчиков».
Впоследствии Владимир Зеленский уточнил, что Украина сейчас активно работает со своими партнёрами над усилением ПВО, а также пытается ускорить создание собственных систем.
Ракетный дефицит.
Напомним, ещё в начале мая агентство Reuters обращало внимание на проблемы Украины с нехваткой ракет ПВО и цитировало заявления представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
«Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определённых подразделений и батарей, полупусты — это ещё мягко говоря. У них ограниченное количество ракет», — приводит агентство слова Игната.
Reuters подчёркивает, что в вопросе перехвата ракет Украина по-прежнему в значительной степени зависит от иностранных систем ПВО. Журналисты напоминают, что за годы проведения СВО киевский режим неоднократно сталкивался с задержками и со сбоями в поставках средств ПВО от союзников. А поскольку такие системы так же широко использовались в американо-израильской войне против Ирана, Украина испытывает «усиливающееся давление в плане поставок», отмечает агентство.
«Сегодня мы оказались на голодном пайке по ракетам из-за определённых проблем с поставками», — подтвердил Игнат.
Он повторил этот тезис и 25 мая, подчеркнув, что Украина столкнулась с большим дефицитом ракет для систем ПВО. В то же время Игнат отметил, что представители ВВС Украины «почти круглосуточно» работают в формате «Рамштайн» и в других переговорных группах, запрашивая хотя бы несколько ракет.
ПВО Patriot.
AP.
В то же время Россия всё больше полагается на свои мобильные наземные системы, «которые трудно поражать», такие как установки «Искандер» для баллистических ракет класса «земля — земля», отмечает, со своей стороны, французское издание Le Monde.
«Их пусковые установки действуют в непосредственной близости от зоны выполнения задачи: их можно развернуть сравнительно недалеко от границы, подготовить за несколько минут, произвести запуск, а затем быстро отвести с целью сохранения», — приводит издание мнение военного эксперта Александра Коваленко.
По его словам, высокомобильные российские пусковые установки «остаются наиболее сложной целью».
«Не в состоянии закрыть небо даже над Киевом».
Как отмечают эксперты, даже западные источники, традиционно симпатизирующие киевскому режиму, вынуждены констатировать системный кризис в военной сфере Украины, связанный с проблемами ПВО.
«Не секрет, что с самого начала СВО Москва заявляла, что поставки западных ЗРК — это лишь продление агонии, а не решение проблемы. Сейчас мы видим подтверждение этого тезиса. Несколько батарей Patriot, которые Зеленский выпросил у США и Германии, не в состоянии закрыть небо даже над Киевом, не говоря уже о прифронтовой инфраструктуре, промышленных центрах и логистических объектах. И об этом уже открыто пишут западные СМИ», — отметил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
По его мнению, на словах Украина пытается создать альтернативу западным средствам ПВО, однако подобная задача может оказаться для неё неподъёмной.
«Зенитно-ракетные комплексы состоят из большого количества компонентов. Для их эффективной работы нужны радиолокационные станции, сложнейшее программное обеспечение и главное — производственная база советской школы, которая была уничтожена украинскими властями ещё в 1990-е годы», — сказал Фельдман.
Как он подчеркнул, на сегодняшний день наблюдается крайне высокая эффективность применения российских «Кинжалов», «Искандеров» и крылатых ракет по военным целям.
«Даже западная техника бессильна против российских гиперзвуковых средств и массированных ударов. Трудно представить себе, что мифические разработки украинского военпрома будут справляться с подобными задачами лучше», — считает Фельдман.
Аналитик также обратил внимание, что страны Запада сами испытывают острый дефицит батарей ПВО.
«У них нет ни ресурсов, ни политической воли для защиты украинского неба. Не имея ракетного щита, Украина будет и дальше оставаться уязвимой для российских ударов. Москва сохранит за собой возможность гарантированного уничтожения любого военного объекта на территории, подконтрольной киевскому режиму. Находясь в положении стратегической уязвимости, любой нормальный политик перешёл бы к переговорам, предполагающим прямой диалог и реальные уступки. Но мы уже знаем, что Зеленский продолжает упираться. В его извращённой логике очередные пропущенные удары со стороны России служат основанием для выпрашивания новых порций западной военной помощи. Этим он и планирует заняться», — заключил Фельдман.
«В первую очередь это касается США, которые продавали Европе эти вооружения, а Брюссель уже передавал их Киеву. Соединённым Штатам сейчас самим нужно восполнять запасы, которые были затрачены в ходе ближневосточного конфликта», — пояснил Семибратов в разговоре с RT.
Украинские военнослужащие.
РИА Новости.
По его словам, это большая проблема для киевского режима.
«Пока мир на Ближнем Востоке не наступит, США точно не смогут возобновить передачу ракет ПВО. Пока Европа будет скрести по сусекам и пытаться хоть что-то поставить Киеву, ставка будет делаться на Германию и Норвегию. Но даже то, что удастся ещё поставить, не сможет залатать дыры украинской системы ПВО, которой уже по факту практически не существует», — заключил Семибратов.