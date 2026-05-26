Аналитик Додонов: забытые банковские счета можно проверить через ФНС

Аналитик Игорь Додонов заявил, что россияне могут проверить наличие забытых банковских счетов через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.
По словам аналитика, если старый вклад найдётся, его владелец сможет обратиться в отделение банка, предъявить паспорт, закрыть счёт и получить деньги наличными.
Додонов уточнил, что «спящие» вклады — неофициальный термин. Так называют счета, которыми долго не пользуются, например если владелец забыл о них или умер, а наследники не знают о существовании денег.
В случае смерти вкладчика поиском его банковских счетов и передачей средств наследникам должен заниматься нотариус.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, обещающих исправить кредитную историю.