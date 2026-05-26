Британские пилоты начали тренировки против «российских ЗРК»

Королевские военно-воздушные силы Великобритания получили систему Sting с надувными макетами зенитных ракетных комплексов для подготовки пилотов. Об этом сообщает UK Defence Journal.
В состав комплекса, разработанного компанией Draken, входят имитаторы систем противовоздушной обороны и электронные излучатели, создающие условия, приближенные к современному бою.
Как отмечает издание, во время тренировок будут использоваться макеты российских ЗРК «Бук». Система позволяет разворачивать сразу несколько учебных комплексов, имитирующих полноценную сеть ПВО.
В компании заявили, что оборудование воспроизводит различные типы потенциальных угроз и предназначено для подготовки летчиков к действиям в условиях противодействия современных средств противовоздушной обороны.
По данным UKDJ, применение подобных систем должно повысить реалистичность военных учений и помочь пилотам отрабатывать действия при обнаружении и подавлении вражеских средств ПВО.
Система Sting предназначена не только для визуальной имитации техники, но и для создания электронной обстановки, максимально похожей на работу реальных радиолокационных комплексов. Это позволяет экипажам авиации тренироваться в условиях, близких к реальным боевым операциям.
