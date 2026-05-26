В Москве ограничат движение из-за Курбан-Байрама

Основные перекрытия запланированы на среду, 27 мая. С полуночи до 11:00 мск закроют улицы Щепкина, Мещанскую, Гиляровского, Большую Татарскую и Минскую. Также ограничат проезд по переулкам Выползов, Капельский, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский. На съездах с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обе стороны и к перехватывающей парковке № 9181 движение тоже будет запрещено.