Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Handelsblatt: ЕС может наложить рекордный штраф на Google

Евросоюз находится на грани наложения рекордного штрафа на американскую корпорацию Google за нарушение закона о цифровых технологиях, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Евросоюз находится на грани наложения рекордного штрафа на американскую корпорацию Google за нарушение закона о цифровых технологиях, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По информации издания, европейские чиновники хотят наложить на Google штраф «в трехзначном многомиллионном диапазоне». При этом последнее слово остается за главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, уточнили источники. Решение должно быть объявлено до летних каникул в ЕК, которые начинаются в июле.

ЕС обвиняет Google и материнскую компанию Alphabet в продвижении собственных сервисов в поисковой выдаче в ущерб конкурентам. Претензии касаются отображения сервисов Google Flights и AI Overview — сводок поисковых результатов, создаваемых искусственным интеллектом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше