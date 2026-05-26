Доцент Щербаченко объяснил интерес молодых предпринимателей к самозанятости

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко заявил, что самозанятость привлекает молодых предпринимателей простым оформлением и минимальной налоговой нагрузкой.
Об этом он рассказал в беседе с АБН24. По словам экономиста, молодые бизнесмены чаще всего выбирают торговлю, IT, общепит и креативные индустрии.
Как отметил Щербаченко, оформление статуса самозанятого занимает несколько минут через приложение «Мой налог», не требует уплаты госпошлины, покупки кассовой техники, сдачи деклараций и ведения бухгалтерии.
Ранее HR-специалист Алексей Захаров в беседе с НСН объяснил, почему некоторые кандидаты ищут работу месяцами.