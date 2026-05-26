В Севастополе купальный сезон начнётся 15 июня

В Севастополе купальный сезон планируют открыть 15 июня, к нему готовят 24 официальных пляжа.
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Операторы продолжают благоустройство территорий: подсыпают гальку, ремонтируют покрытие, раздевалки, навесы и другие элементы.
«Идут лабораторные исследования качества воды и грунта: пробы уже сдали 22 оператора, 15 получили результаты анализов, 11 — экспертные заключения; 8 пляжей уже направили документы в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения», — заявил губернатор Михаил Развожаев.
