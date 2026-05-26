РИА Новости: южнокорейская компания Lotte намерена продолжать работу в России

Южнокорейская компания Lotte намерена продолжать деятельность в России.
Об этом сообщили РИА Новости в Lotte Corporation.
Там отметили, что, несмотря на уход глобальных игроков с российского рынка, Lotte остаётся и выполняет свою социальную ответственность как одна из ведущих компаний Южной Кореи.
Ещё до начала украинского конфликта компания поддерживала различные социальные и культурные проекты в России, включая Пушкинскую литературную премию и помощь детским домам-побратимам. Сейчас эти инициативы продолжаются в более сдержанном формате, но не прекращаются.
«Мы намерены и дальше вносить вклад в российское общество на основе руководящих принципов группы и штаб-квартиры гостиничного бизнеса», — подчеркнули в компании.
Ранее южнокорейская компания LG направила в Роспатент сразу 11 заявок на товарные знаки.