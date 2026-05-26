Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ОДКБ заявил о намерении наращивать потенциал с помощью дронов и РЭБ

Генсек Масадыков: ОДКБ намерена наращивать боевой потенциал с помощью БПЛА и РЭБ.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 26 мая — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена наращивать боевой потенциал своих Коллективных сил с помощью современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«В нашей зоне ответственности, то есть в международно-признанных границах государств-членов ОДКБ, нам более чем за 30 лет существования Договора удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления», — сказал генсек. При этом он подчеркнул, что в организации отдавали и будут продолжать отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам, одновременно совершенствуя систему кризисного реагирования ОДКБ.

«В рамках пролонгированной и частично обновленной в прошлом году Стратегии коллективной безопасности Организация намерена продолжать наращивание боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками», — сказал Масадыков.

Он добавил, что представители организации намерены развивать программы подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов ОДКБ с учетом достижений военной науки, техники и передового опыта. «Принципиальной задачей остается выполнение Программы укрепления таджикско-афганской границы, принятой Советом Коллективной Безопасности в Астане в ноябре 2024 года. Этот документ позволит укрепить стабильность в зоне ответственности Организации в Центральной Азии и снизить риск проникновения транснациональных угроз в Европу», — уточнил генсек.

По его словам, важным направлением совместной подготовки ОДКБ являются традиционные совместные военные учения «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон», «Рубеж», где с учетом «новейшего боевого опыта» ежегодно отрабатываются отдельные аспекты подготовки войск, специальных сил и средств. Генсек добавил, что также продолжаются и специальные операции «Наемник», «Канал», «Нелегал» и «ПРОКСИ».

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше