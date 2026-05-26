В Калининграде завели дело после отравления детей в частном центре

В Калининграде возбудили уголовное дело после отравления детей в частном центре.
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на СУ СК России по региону.
По данным следствия, сальмонеллёз лабораторно подтвердили у 16 человек, среди них 11 детей. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и соцсетях о вспышке острой кишечной инфекции и возможных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при организации питания.
После этого работу центра приостановили. Руководитель регионального следственного управления Дмитрий Канонеров поручил провести доследственную проверку.
По её итогам возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
