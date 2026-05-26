Вучич рассказал, что замедлило переговоры Сербии о вступлении в ЕС

«Что мы можем сделать для своей страны: сохранять хорошие и дружеские отношения с русскими, с КНР у нас исключительные отношения, строим отличные отношения с США. Всегда будут проблемы, разночтения, но это наша работа. Не забудьте, напомню, что Сербия за пять лет не открыла ни одной главы из-за своей внешнеполитической позиции по отношению к РФ и непризнания независимости Косово», — заявил Вучич журналистам на полях визита в КНР и добавил, что никакие другие объяснения не соответствуют действительности.