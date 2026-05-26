Вучич рассказал, что замедлило переговоры Сербии о вступлении в ЕС

Вучич: отказ от санкций против РФ замедлил переговоры Сербии о вступлении в ЕС.

БЕЛГРАД, 26 мая — РИА Новости. ЕС не открыл ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербии на протяжении пяти лет из-за отказа официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Что мы можем сделать для своей страны: сохранять хорошие и дружеские отношения с русскими, с КНР у нас исключительные отношения, строим отличные отношения с США. Всегда будут проблемы, разночтения, но это наша работа. Не забудьте, напомню, что Сербия за пять лет не открыла ни одной главы из-за своей внешнеполитической позиции по отношению к РФ и непризнания независимости Косово», — заявил Вучич журналистам на полях визита в КНР и добавил, что никакие другие объяснения не соответствуют действительности.

Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в ноябре 2025 года официально передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за год. Фон Бекерат заявил, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также призвал Белград согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.

Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер 3 (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
