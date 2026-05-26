NBC: США отчаянно ищут вольфрам для восполнения запасов вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты находятся в отчаянном поиске источников поставок вольфрама, который необходим Вашингтону в том числе для восполнения запасов вооружений, израсходованных в ходе войны против Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Как отмечает телеканал, вольфрам используется при производстве истребителей, противобункерных бомб, бронебойных снарядов, а также ракетных систем. Вместе с тем с 2015 года на территории Соединенных Штатов нет ни одной действующей шахты по добыче этого металла. Лидером как в добыче, так и в переработке вольфрама, указывает телеканал, является Китай.
В сложившейся ситуации США пытаются наладить добычу вольфрама в Республике Корея (РК). В частности, американская компания Almonty Industries возобновила работу одной из шахт на востоке РК спустя 30 лет простоя рудника.
Как заявил телеканалу глава компании Льюис Блэк, за последние десятилетия вольфрам, который раньше использовался в основном в ВПК, становится все более востребованным в технологическом секторе.
В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном более 1 тыс. дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1,5 тыс. до 2 тыс. критически важных ракет-перехватчиков систем ПВО, включая THAAD и Patriot. По данным издания, полное восполнение израсходованных запасов может занять до шести лет. Позднее демократ в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид заявил, что война в Иране привела к нехватке высокоточных боеприпасов у ВС США во всех регионах мира.