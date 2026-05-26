Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: контакты РФ с ЕС зависят от готовности Брюсселя пересмотреть курс против РФ

Директор департамента европейских проблем России Владислав Масленников отметил, что Москва от диалога с Европой не отказывалась, а напротив — всегда выступала за «решение всех имеющихся разногласий».

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Перспективы контактов России и Евросоюза зависят от готовности европейского руководства к пересмотру антироссийского внешнеполитического курса. Об этом заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Перспективы наших контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что Москва от диалога с Европой не отказывалась, а напротив — всегда выступала за «решение всех имеющихся разногласий с западными соседями дипломатическим путем».

Масленников добавил, что сейчас «сложно говорить о реальной готовности Брюсселя к возобновлению любого содержательного диалога с нашей страной». «Пока все ограничивается внутриеэсовскими спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика от ЕС. Правда, о чем переговариваться с Москвой, еэсовцы еще не договорились. И смогут ли договориться — большой вопрос», — заключил глава департамента МИД РФ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше