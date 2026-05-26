МИД: контакты РФ с ЕС зависят от готовности Брюсселя пересмотреть курс против РФ

«Перспективы наших контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что Москва от диалога с Европой не отказывалась, а напротив — всегда выступала за «решение всех имеющихся разногласий с западными соседями дипломатическим путем».
Масленников добавил, что сейчас «сложно говорить о реальной готовности Брюсселя к возобновлению любого содержательного диалога с нашей страной». «Пока все ограничивается внутриеэсовскими спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика от ЕС. Правда, о чем переговариваться с Москвой, еэсовцы еще не договорились. И смогут ли договориться — большой вопрос», — заключил глава департамента МИД РФ.