В США запаниковали после предупреждения МИД России

Дэвис предупредил об эскалации конфликта после предупреждения МИД России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заявление МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву говорит о том, что конфликт стоит на грани эскалации, такое мнение высказал в соцсети X подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Следите за развитием событий. Существует большая вероятность того, что война между Россией и Украиной может начать развиваться непредсказуемо», — написал он.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.

В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».

