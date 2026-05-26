Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач в Уганде сообщил о росте числа пациентов с подозрением на Эболу

РИА Новости: в Уганде сообщили о росте числа пациентов с подозрением на Эболу.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рост числа пациентов с подозрением на Эболу наблюдается в Уганде, сообщил РИА Новости врач Николус Боджере.

«Фиксируется рост числа пациентов с подозрением на Эболу», — сказал он.

Собеседник агентства, работающий в округе Бундибугио на границе Уганды и Конго, отметил, что всех пациентов с подозрением на Эболу доставляют на сбор анализов и лечение в столицу Кампалу.

Также он отметил, что по состоянию на 22 мая Уганде удавалось стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего распространения вируса, «ввезенного» в страну из Конго, однако за выходные обстановка изменилась в худшую сторону.

В понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.