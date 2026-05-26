Врач в Уганде сообщил о росте числа пациентов с подозрением на Эболу

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рост числа пациентов с подозрением на Эболу наблюдается в Уганде, сообщил РИА Новости врач Николус Боджере.
«Фиксируется рост числа пациентов с подозрением на Эболу», — сказал он.
Собеседник агентства, работающий в округе Бундибугио на границе Уганды и Конго, отметил, что всех пациентов с подозрением на Эболу доставляют на сбор анализов и лечение в столицу Кампалу.
Также он отметил, что по состоянию на 22 мая Уганде удавалось стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего распространения вируса, «ввезенного» в страну из Конго, однако за выходные обстановка изменилась в худшую сторону.
В понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.