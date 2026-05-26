Полянский: в отчете ОБСЕ нет намека на осуждение удара ВСУ по Старобельску

ОБСЕ предоставила ответ на запрос России о немедленном осуждении удара ВСУ по общежитию в ЛНР лишь в понедельник, 25 мая, однако в документе нет и намека на осуждение, сообщил постпред РФ в данной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«В ответ на наше письмо с требованием осудить теракт ВСУ в Старобельске, направленное незамедлительно после удара по общежитию, только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ», — отметил он.
Полянский также подчеркнул, что текст был составлен с особой тщательностью, однако ни малейшего намека на осуждение в нем не содержится.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что европейские спонсоры Киева должны понести ответственность за террористический удар по колледжу в Старобельске.