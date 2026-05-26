Полянский: в отчете ОБСЕ нет намека на осуждение удара ВСУ по Старобельску

ОБСЕ предоставила ответ на запрос России о немедленном осуждении удара ВСУ по общежитию в ЛНР лишь в понедельник, 25 мая, однако в документе нет и намека на осуждение, сообщил постпред РФ в данной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.