Трамп предложил уничтожить обогащённый уран Ирана

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
По его словам, ядерный материал, названный им «ядерной пылью», должен быть либо немедленно передан США для вывоза и последующей утилизации, либо уничтожен непосредственно на месте. Приоритетным вариантом американский лидер назвал второй.
Он подчеркнул, что процесс должен проходить совместно и в координации с Исламской Республикой Иран. В качестве наблюдателей предлагается привлечь МАГАТЭ или аналогичный орган.
Ранее Трамп уже заявлял, что будущая сделка с Ираном не позволит исламской республике создать ядерное оружие.
По его словам, переговоры США с Ираном идут упорядоченно и конструктивно.