Посол высказался о возвращении новозеландского вина на рынок России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Полноценное возвращение новозеландского вина на рынок РФ возможно в случае снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
«Я думаю, что, если новозеландцы снимут санкции, то мы сможем наладить прямые поставки. Определенный сегмент рынка заполнится новозеландским вином, и оно будут дешевле, чем сейчас, потому что не будет реэкспорта. По моим личным оценкам, полноценное возвращение новозеландского вина на российский рынок возможно», — сказал дипломат в беседе с агентством.