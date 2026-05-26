«Прошедшие четыре года — как страшный сон»: российских гимнасток вернули на чемпионат Европы, украинцы недовольны

European Gymnastics разрешила российским гимнастам выступить на чемпионате Европы под своим флагом и гимном. В стране решение встретили с энтузиазмом, назвав его важным шагом к восстановлению спортивной справедливости. Светлана Хоркина сравнила годы изоляции со страшным сном и отметила, что родные символы должны вселить уверенность и обнаружить скрытые резервы. Несмотря на протесты Киева, российские гимнастки выйдут на ковёр в Болгарии, чтобы доказать: спорт должен оставаться выше политики.
Исполком Европейского гимнастического союза вслед за World Gymnastics допустил российских и белорусских спортсменов до международных турниров с правом выступать с флагом и гимном. Теперь вердикт должен быть ратифицирован на внеочередном онлайн-собрании, которое пройдёт в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба организации. Решение, принятое на заседании исполкома, означает, что предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт на этой неделе в Болгарии, станет для отечественных атлетов первым полноценным стартом за пять лет.
Причина длительного перерыва хорошо известна: с 2022 года отечественные спортсмены находились под санкциями. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: сборная России уже официально значится в протоколе турнира на сайте European Gymnastics именно как национальная команда, а не под аббревиатурой AIN (Individual Neutral Athletes), как это было ранее.
Это стало возможным благодаря решению Международной федерации гимнастики, принятому 17 мая в Шарм-эль-Шейхе и снявшему со спортсменов все ограничения. Допуск распространяется сразу на пять дисциплин, которые курирует ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивные акробатику и аэробику. European Gymnastics в минувшее воскресенье провёл внеочередное заседание и электронное голосование, после чего присоединился к решению головной организации.
Естественно, такие новости в России были встречены с радостью и энтузиазмом — они в очередной раз подтверждают, что наша страна поступательно возвращается в международное спортивное сообщество.
Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв назвал это событие ещё одним шагом к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения.
«Особенно важно, что европейская конфедерация синхронизировала свою позицию с решением Международной федерации гимнастики, которая ранее восстановила права российских спортсменов во всех возрастных категориях, под национальным флагом и гимном. Для наших атлетов это открывает доступ ко всему календарю международных стартов в Европе во всех гимнастических дисциплинах», — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина выразила удовлетворение тем, что справедливость наконец восторжествовала, и подчеркнула: национальные атрибуты станут мощным дополнительным мотиватором для спортсменов.
«Мы рады и счастливы, что, согласно Олимпийской хартии, вновь будем иметь полноценные права и принимать участие в соревнованиях со своей национальной атрибутикой. Прошедшие четыре года — как страшный сон. За это время была проведена огромная работа. Федерация, люди из мира гимнастики, министерство спорта не сидели сложа руки, а делали всё, чтобы привести в чувство тех, кто эту ситуацию допустил», — заявила Хоркина в комментарии RT.
«И сейчас, конечно, есть удовлетворённость, что справедливость в отношении нашей страны восторжествовала. Вы не представляете, какой уверенности это придаёт, когда ты выступаешь под своим флагом, носишь костюм своей страны. Появляются какие-то внутренние резервы. И выступление на турнирах воспринимается совершенно по-другому», — добавила прославленная спортсменка.
Схожую позицию занял первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, назвавший справедливым полноценный допуск отечественных гимнастов.
«Это событие продолжает линию восстановления российского спорта на мировой арене. Убеждён, что будут приходить ещё новости о полноценном допуске наших спортсменов, которые готовы показывать себя на мировых аренах. Как мы видим, никаких сопутствующих проблем, кроме визовых подлостей со стороны отдельных государств, не возникает», — заявил Свищёв в беседе с ТАСС.
В свою очередь, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в разговоре с «Матч ТВ» выразила мнение, что руководители European Gymnastics просто не могли поступить иначе.
«Всё вполне естественно. Быстро среагировали, потому что с 27 мая начинается чемпионат Европы. Они вынуждены были это сделать, потому что уже есть решение World Gymnastics. Так что будем выступать с флагом и гимном!» — сказала Родионенко.
Впрочем, далеко не все встретили это решение с одобрением. Как и следовало ожидать, полноценное возвращение России в международную гимнастическую семью вызвало резкое отторжение со стороны Украины. UGF выступила с заявлением, в котором подвергла сомнению вердикт European Gymnastics.
«Украинская федерация гимнастики выражает свой категорический протест и глубокое возмущение в связи с решением о допуске спортсменов, тренеров и официальных лиц из России и Белоруссии к международным соревнованиям под их национальной символикой… Особенно шокирует тот факт, что именно европейская гимнастическая федерация разрешает этим спортсменам выступать… Мы выражаем надежду, что генеральная ассамблея European Gymnastics не утвердит это решение», — говорится в заявлении.
В UGF призвали национальные федерации занять принципиальную позицию при голосовании и не допустить возвращения российской и белорусской символики.
И здесь нельзя не отметить дополнительную интригу: одной из главных соперниц россиянок на ковре будет действующая чемпионка континента в многоборье украинка Таисия Онофрийчук, так что очная борьба обещает быть крайне эмоциональной.
Соревнования в Болгарии пройдут в индивидуальном и групповом многоборье, командном первенстве, а также будут разыграны комплекты медалей в отдельных видах. В категории сениорок у россиян заявлены Ева Кононова, Мария Борисова и София Ильтерякова, среди юниорок — Ева Чевтаева, Ксения Савинова и Яна Заикина. В групповых упражнениях выступят Арина Лысенко, Алина Прощалыкина, Алёна Селиверстова, Дарья Мельник, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик.
С учётом всего вышесказанного чемпионат Европы в Варне становится не просто рядовым стартом, а важнейшим тестом на прочность для принципов «олимпийского перемирия». Организаторам и судьям предстоит нелёгкая работа: сделать так, чтобы соревнования прошли именно в спортивном ключе, а атмосфера как на трибунах, так и на ковре оставалась дружелюбной.
Однако сам факт, что European Gymnastics встал на сторону спорта и принципов равенства, позволив российским гимнасткам выступать полноценно, — огромный шаг вперёд. Что особенно важно, возвращение с флагом и гимном в художественной гимнастике — только начало. Уже в ближайшее время российские акробаты выступят на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане (с 29 мая по 21 июня), а художественные гимнастки продолжат сезон на Кубке вызова в Румынии (26—28 июня), этапе Кубка мира в Милане (10—12 июля) и чемпионате мира в Германии (12—16 августа).