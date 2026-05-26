Депутат Георгиев: в парламенте Болгарии идут дискуссии о снятии санкций с России

«В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это — снять все санкции с России. У нас есть самолеты МиГ-29, и им нужно заменить двигатели. Этим должны заняться российские компании. Мы предложили следующее: снять санкции на российское топливо, энергетические санкции, санкции на обслуживание этих самолетов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли новое правительство республики наладить отношения с Россией.
Георгиев отметил, что первые встречи нового премьер-министра Румена Радева были направлены «на укрепление сотрудничества с евроатлантическими партнерами и правительствами», в частности — с германским. «Единственное отличие — у новых властей нет ярко выраженной антироссийской риторики, но этого недостаточно. Их министр иностранных дел — бывший заместитель министра иностранных дел предыдущего правительства. Министр иностранных дел — женщина с откровенно русофобскими взглядами. Она заявила, что санкции против России имеют смысл только в том случае, если они способны нанести ей вред. Поэтому правительство должно договариваться с США о совместном введении санкций, чтобы давить на Россию как можно сильнее», — пояснил он.
«Так что это абсолютно то же самое, что и при предыдущих правительствах. Это спектакль. Мы видим, что, что бы ни говорил новый премьер-министр, его действия не отличаются от действий предшественников. Ничего не изменилось. И это больная проблема болгарской политики: многие партии говорят одно, а придя к власти, делают противоположное», — подчеркнул депутат.