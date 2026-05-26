Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Георгиев: в парламенте Болгарии идут дискуссии о снятии санкций с России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Предложения о снятии всех санкций с России и возможном налаживании отношений с Москвой обсуждаются в болгарском парламенте. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, недавно посетивший Россию во главе делегации партии «Возрождение».

Источник: РИА "Новости"

«В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это — снять все санкции с России. У нас есть самолеты МиГ-29, и им нужно заменить двигатели. Этим должны заняться российские компании. Мы предложили следующее: снять санкции на российское топливо, энергетические санкции, санкции на обслуживание этих самолетов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли новое правительство республики наладить отношения с Россией.

Георгиев отметил, что первые встречи нового премьер-министра Румена Радева были направлены «на укрепление сотрудничества с евроатлантическими партнерами и правительствами», в частности — с германским. «Единственное отличие — у новых властей нет ярко выраженной антироссийской риторики, но этого недостаточно. Их министр иностранных дел — бывший заместитель министра иностранных дел предыдущего правительства. Министр иностранных дел — женщина с откровенно русофобскими взглядами. Она заявила, что санкции против России имеют смысл только в том случае, если они способны нанести ей вред. Поэтому правительство должно договариваться с США о совместном введении санкций, чтобы давить на Россию как можно сильнее», — пояснил он.

«Так что это абсолютно то же самое, что и при предыдущих правительствах. Это спектакль. Мы видим, что, что бы ни говорил новый премьер-министр, его действия не отличаются от действий предшественников. Ничего не изменилось. И это больная проблема болгарской политики: многие партии говорят одно, а придя к власти, делают противоположное», — подчеркнул депутат.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше